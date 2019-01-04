НКРЭКУ попросила регуляторную службу разрешить проверки 20 облгазов

Нарушителей может ожидать максимальный штраф в размере 850 тыс. грн.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально обратилась в Государственную регуляторную службу для получения разрешения на внеплановые проверки 20 облгазов, в связи со сверхначислениями для потребителей в платежках за газ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, опубликовав копии официального обращения.

«На основании многочисленных обращений граждан из-за доначисления им объемов природного газа, которые учитывают объемы приведения к стандартным условиям, обратилась с запросом в Государственную регуляторную службу по согласованию проведения внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных сетей», - написала Кривенко.

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Она добавила, что нарушителей может ожидать максимальный штраф в размере 850 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года жители Украины получили платежки за газ, суммы в которых отличались от стоимости фактически потребленного ресурса, а также, во многих случаях, в платежках были учтены задолженности за предыдущие периоды, о которых потребители ничего не знали.

В конце ноября НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежках за природный газ.

Кабинет министров создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.