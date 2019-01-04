ДТЭК намерен купить «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго»

В сегменте распределения электроэнергии группа ДТЭК работает в Киеве, Днепропетровской области и подконтрольной Украине территории Донецкой области.

Группа ДТЭК планирует сконцентрировать 68,2949% акций АО «Одессаоблэнерго» и 93,9978% ЧАО «Киевоблэнерго», - информирует официальный сайт ДТЕК.

Как сообщается, 3 января 2019 года ООО «ДТЭК Нефтегаз» (Украина) и NGR B.V. (Нидерланды) заключили договора купли-продажи акций данных компаний. Договора заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов.

«Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго» являются операторами системы распределения в Одесской и Киевской областях и не осуществляют деятельность по поставке электроэнергии. Деятельность операторов системы распределения полностью регулируется НКРЭКУ.

В сегменте распределения электроэнергии группа ДТЭК работает в Киеве, Днепропетровской области и подконтрольной Украине территории Донецкой области. Компания обслуживает 3,5 млн домохозяйств и 90 тыс. предприятий.

Согласно данным НКРЭКУ, в 2017 году потери электроэнергии в сетях «Одессаоблэнерго» (13,7%) и «Киевоблэнерго» (17%) были гораздо выше, чем в распределительных компаниях «ДТЭК Киевские электросети» и «ДТЭК Днепровские электросети» (7% и 4,6% соответственно).

Как сообщается на сайте операционного холдинга «ДТЭК сети», занимающегося распределением электроэнергии, в 2018 году утвержденная инвестпрограмма предприятий холдинга превысила 1,2 млрд грн.