Глава МИД Польши заявил, что «Северный поток- 2» убивает Украину
20:16, 04 января 2019Энергетика
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Он добавил, что в случае реализации проекта Украина лишится значительных доходов, а также гарантии защиты от дальнейшей российской агрессии.
Строительство "Северного потока-2" / фото nord-stream2.com
Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что реализация «Северного потока — 2» «убивает» украинскую сторону.
По мнению министра, НАТО и Евросоюз должны действовать в отношении России решительнее. Об этом он сказал в интервью Handelsblatt.
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«Здесь вопрос «Северного потока — 2» является центральным: трубопровод разрушает эффект санкций. «Северный поток — 2» убивает Украину», — сказал Чапутович.
Он добавил, что в случае реализации проекта Украина лишится значительных доходов, а также гарантии защиты от дальнейшей российской агрессии.
Ранее Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» нельзя остановить.
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