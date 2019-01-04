Глава МИД Польши заявил, что «Северный поток- 2» убивает Украину

Он добавил, что в случае реализации проекта Украина лишится значительных доходов, а также гарантии защиты от дальнейшей российской агрессии.

Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что реализация «Северного потока — 2» «убивает» украинскую сторону.

По мнению министра, НАТО и Евросоюз должны действовать в отношении России решительнее. Об этом он сказал в интервью Handelsblatt.

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«Здесь вопрос «Северного потока — 2» является центральным: трубопровод разрушает эффект санкций. «Северный поток — 2» убивает Украину», — сказал Чапутович.

Он добавил, что в случае реализации проекта Украина лишится значительных доходов, а также гарантии защиты от дальнейшей российской агрессии.

Ранее Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» нельзя остановить.