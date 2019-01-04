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Глава МИД Польши заявил, что «Северный поток- 2» убивает Украину

20:16, 04 января 2019
Энергетика
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Строительство "Северного потока-2" / фото nord-stream2.com

По мнению министра, НАТО и Евросоюз должны действовать в отношении России решительнее. Об этом он сказал в интервью Handelsblatt.

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«Здесь вопрос «Северного потока — 2» является центральным: трубопровод разрушает эффект санкций. «Северный поток — 2» убивает Украину», — сказал Чапутович.

Он добавил, что в случае реализации проекта Украина лишится значительных доходов, а также гарантии защиты от дальнейшей российской агрессии.

Ранее Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» нельзя остановить.

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Теги: #Украина#Польша#Северный поток-2