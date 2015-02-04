Нефть дешевеет после роста накануне

Цены на нефть снижаются из-за опасений за рост мирового спроса и высоких запасов.

Cегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,08 до $57,83 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,56 до $52,49, пишет Рейтер.

За четыре предыдущих сессии нефть подорожала на 19%, так как инвесторы предполагали, что цены достигли низшей точки. Но слабые экономические показатели Китая, одного из крупнейших потребителей нефти, вызвали на рынке новые опасения за мировой спрос.

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"Толчком (к росту), видимо, послужил ряд сообщений о снижении капиталовложений в отрасли и числа работающих буровых установок в США. Хотя настроение на рынке, похоже, изменилось, волатильность останется высокой", - написали в отчете аналитики ANZ.

Британская нефтяная компания BP и китайская CNOOC Ltd во вторник сообщили о дополнительном сокращении инвестиций в этом году. Китай опубликовал отчет, показавший, что рост непроизводственного сектора экономики страны в январе замедлился до шестимесячного минимума.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,1 миллиона баррелей, сообщил Американский институт нефти (API), при прогнозе повышения на 3,5 миллиона баррелей.

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Среда будет четвертым днем забастовки на ряде американских НПЗ, чья мощность составляет 10 процентов от общей мощности нефтепереработки в стране, так как Royal Dutch Shell не смогла договориться с лидерами профсоюза о зарплате сотрудников предприятий.

Некоторые аналитики предполагают, что низкие цены на нефть стимулируют экономический рост, который в свою очередь вызовет повышение спроса на сырье, включая нефть. По мнению PIRA Energy, мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 1,5 миллиона баррелей, но в ближайшие полгода предложение будет превышать спрос.