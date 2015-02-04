"Газпром" из-за дешевой нефти снизил цену газа для Украины

Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Контрактная цена — 329 долларов за тысячу кубов", — сказал Куприянов.

До конца первого квартала продолжает действовать скидка для Украины в 100 долларов за тысячу кубометров, которую российское правительство предоставило в соответствии с так называемым зимним планом, подписанным в Брюсселе с участием Еврокомиссии. В ноябре-декабре цена составляла 378 долларов за тысячу кубометров.

Согласно контракту "Газпрома" и "Нафтогаза", цена российского газа для Украины зависит от цен на нефть, которые резко упали в прошлом году. Точная цена на первый квартал 2015 года ранее публично не озвучивалась, стороны называли предварительные оценки в 340-360 долларов за тысячу кубов.

Ранее во вторник "Нафтогаз Украины" перечислил "Газпрому" 107,144 миллиона долларов в качестве доплаты за поставки газа в феврале. Общий объем предоплаченного украинской стороной газа на сегодняшний день составил 715 миллионов кубометров газа, говорилось в сообщении российской компании.

Читайте также«Нафтогаз» готов к новым переговорам с «Газпромом» при участии Еврокомиссии

Как сообщал УНИАН, согласно брюссельским соглашениям, к концу 2014 года цена российского газа для Украины составляла 378 долларов за 1 тыс. куб. м, а в первом квартале этого года - 368 долларов за 1 тыс. куб. м.

Украина в январе импортировала из России 0,9 млрд кубометров газа.