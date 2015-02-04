Яценюк: газ из Европы в летний период будет стоить $250-300

Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы не пошли на подписание фиксированной цены на газ с Российской Федерацией, это был июнь месяц, когда Путин настаивал на подписании договора о стабильной цене, которая была выгодна России, я отказался подписывать это соглашение. Напомню, цена составляла 480 долл. (за тысячу кубометров - УНИАН), почти 500, потом они ее спустили до 385 долл., - сказал Яценюк.

"Благодаря тому, что Украина вместе с ЕС отстояли свои позиции на уровне трехстороннего соглашения Украины, ЕС и России о поставках газа, цена на газ в этом квартале - не 500, не 385, а уже 329 долл.", - отметил он.

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Яценюк также сообщил, что относительно следующих кварталов "я дал поручение Минэнергоугля вместе с НАК «Нафтогаз Украины», мы ожидаем цену на природный газ у наших европейских партнеров на летний сезон – второй и часть третьего квартала – от 250 до 300 долл. США".

"Это несколько меньше 500, которые нам предлагала Россия», - отметил премьер.