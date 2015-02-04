Яценюк поручил летом по максимуму закачать в хранилища дешевый газ из Европы

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины совместно с Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» должны в летний период закачать в подземные газовые хранилища страны максимально возможный объем газа по максимально приемлемой для Украины цене, а также сократить насколько возможно импорт газа из Российской Федерации, сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Арсений Яценюк.

«Незамедлительное задание для Минэнергоугля и НАК «Нафтогаз Украины» в летний период закачать максимум газа в украинские газовые хранилища по самой низкой цене, - сказал Яценюк. – Падение цен на нефть дает нам возможность воспользоваться положительной рыночной конъюнктурой и не переплачивать России, как мы не переплачивали в течение последнего года. Дотации для России закончены. Мы работаем на рыночных условиях, и мы выполняем свои контрактные обязательства».

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Яценюк подчеркнул, что газ по рыночной цене Украина будет закупать в первую очередь у европейских партнеров. «Напомню, раньше мы закупали 5% газа в Европе и 95% газа в России. По итогам 2014 года 67% мы покупаем в ЕС и только 33% в России. Я требую поэтапного дальнейшего сокращения доли российского газа в украинском энергетическом балансе. Это и выгоднее, и эффективнее. В рамках этого техническая задача – максимальное увеличение прокачки реверсного газа», - подчеркнул глава правительства.