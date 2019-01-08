Энергетика-2018: историческая победа над "Газпромом" и повышение тарифов

Прошедший 2018 год показал, что Украина может и должна побеждать Россию на всех фронтах - как военных, так и экономических. Триумф Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» над российским газовым монополистом «Газпромом» в Стокгольме стал беспрецедентным событием не только в истории отношений двух стран, но и для всей Европы.

Украина в лице «Нафтогаза» судилась с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам, которые были заключены в 2009 году: на транзит российского газа в ЕС и покупку нашей страной российского газа.

Сперва арбитраж отклонил требования российской стороны согласно принципу «бери или плати» на сумму 56 млрд долл., а также снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года. Таким образом по итогу первого решения «Нафтогаз» должен был заплатить «Газпрому» около 2 млрд за поставленный в 2014 году газ.

Второе решение касалось транзитного контракта, согласно которому «Газпром» должен был транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. В данном споре суд встал на сторону Украины и обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл.

Таким образом по итогу рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл. При этом «Газпрому» ежедневно начисляются проценты в размере 500 тыс. долл., пока он не выполнит решение арбитража.

В свою очередь, потерпевшее фиаско такого масштаба руководство России, которое воюет со всем цивилизованным миром, решило не выполнять обязательное к исполнению решение Стокгольмского арбитража.

Ответный шаг Украины не заставил себя ждать. «Нафтогаз» принялся арестовывать активы российского монополиста в Европе, в частности акции компаний, которые владеют «Северным потоком», «Северным потоком-2» и «Голубым потоком».

Однако эта победа имеет все шансы стать лишь первой в череде не менее громких. В июле 2018 года «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск к «Газпрому» с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с российским монополистом в 2018-2019 годах и компенсировать недоплаты на около 12 млрд долл.

Новый иск связан с тем, что данный вопрос не был затронут в предыдущем разбирательстве.

Украинская сторона требует компенсировать убытки за невыполнение «Газпромом» контракта на поставку газа (с изменениями, внесенными предыдущим арбитражем). Компенсации подлежит разница между пересмотренной контрактной ценой (формула которой была изменена предыдущим арбитражным судом) и ценой, по которой «Нафтогаз» вынужден замещать поставки газа от «Газпрома» поставками газа из Европы.

При этом новый арбитражный процесс никак не отменяет обязанность «Газпрома» заплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов по решению предыдущего арбитража.

Кроме этого, «Нафтогаз» в международных судах требует от «Газпрома» компенсации за захваченные российскими войсками активов украинской компании в Крыму. Украина требует возместить около 5 млрд долл. убытков, а с процентами все 8 млрд долл.

Первые слушанья по этому делу прошли в Арбитражном трибунале в Гааге весной этого года.

Борьба за транзит

Еще одна война которую Украина ведет на международной арене заключается в сохранении нашей страной статуса страны-транзитера российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает в конце 2019 года и с российской стороны пока не видно желания заключать новый договор. Вопреки экономической целесообразности российский монополист продолжает строить газопроводы в обход Украины.

Основную угрозу транзиту через Украину несет «Северный поток – 2», несколько сотен километров которого уже проложены по дну Балтийского моря. В «Газпроме» заверяют, что газопровод будет окончен в начале 2020 года.

В самом пессимистическом сценарии это будет означать нулевой транзит через Украину, или потеря 2-3 млрд долл. ежегодного дохода, что практически соответствует расходам страны на импорт газа.

В борьбе с этой российской авантюрой на стороне Украины поддержка США и многих стран Европы, которые не понаслышке знают, как Россия умеет использовать свои природные ресурсы в качестве политических инструментов давления.

Однако Украине необходимо выполнить и свое домашнее задание – завершить процесс отделения газотранспортной системы от «Нафтогаза» (анбандлинг).

В 2019 году руководство страны должно будет определиться с моделью анбандлинга, которая будет соответствовать международным обязательства Украины и не поставит под угрозу судебные споры «Нафтогаза» с «Газпромом».

Желательно, завершить этот процесс как можно скорее, чтобы уже во второй половине года привлечь к управлению газотранспортной системой Украины международных партнеров из числа крупных европейских компаний, что должно увеличить шансы нашей страны на сохранение транзита российского газа и минимизации потерь от возможного запуска «Северного потока-2».

Ренессанс украинской газодобычи

В это трудно поверить, но еще в середине прошлого столетия Россия прочно сидела на украинской газовой игле. Да, были времена, когда наша страна являлась чистым экспортером «голубого» топлива, а его добыча в разы превышала сегодняшние показатели. Упадок отечественной газодобычи совпал с расцветом добычи в Западной Сибири. Чиновники в кремлевских кабинетах приняли решение бросить все ресурсы именно туда, тогда как Украина отошла на задний план и в итоге превратилась из экспортера в хронического импортера газа.

А ведь наша страна имеет внушительные запасы газа на своей территории, которые оцениваются в 600-900 млрд кубометров. По этому показателю Украина входит в первую тройку государств Европы, однако значительно уступает в темпах добычи странам даже с более скудными запасами.

После обретения независимости Украина неоднократно декларировала планы по наращиванию газодобычи, однако из крупны достижений вспоминается только разработка черноморского шельфа. Правда, успехи в данном направлении были обнулены после аннексии Крыма Россией.

В то же время именно агрессия северного соседа с подвигла руководство страны пойти на революционные шаги для обеспечения независимости от импорта газа путем увеличения его внутренней добычи.

Согласно утвержденной еще в 2016 году «Концепции развития газодобывающей отрасли» до 2020 года украинские предприятия должны были выйти на уровень добычи 27 млрд куб. м газа, что при условии одновременного снижения потребления газа в стране гарантировало бы отказ от импорта топлива.

При этом результаты добычи пока не радуют. По итогам 2018 года в Украине было добыто 20,9 млрд куб. м газа, что лишь на 0,4% больше, чем в 2017 году.

Добыча газа крупнейшей государственной газодобывающей компанией «Укргазвыдобування» составила 15,42 млрд куб. м, что всего на 1,2% больше показателя 2017 года, тогда крупнейшая нефтедобывающая компания страны «Укрнафта» и частные предприятия продемонстрировали снижение на 2% - до 1 млрд куб м и 4,4 млрд куб. м соответственно.

Такие низкие темпы объясняются тем, что основные решения для комфортной работы добывающих компаний были приняты только в 2018 году. Важнейшей же новацией стал отказ от непрозрачного и коррупционного механизма выдачи специальных разрешений на недропользование. Теперь компании будут участвовать в конкурентных торгах на право разрабатывать участки, а практика выдачи разрешений приближенным к власти или тем, кто занес «на канцелярию» уходит в прошлое.

Стоит отметить, что в нашей стране находятся умельцы обходить самые прозрачные механизмы в своих корыстных целях, поэтому, хотя-бы на первых парах за аукционами нужен глаз да глаз со стороны правоохранительных органов и СМИ.

Первый же открытый аукцион за последние годы состоялся в октябре 2018 году, на котором были реализованы лицензии на несколько участков.

Например, спецразрешение на Липовецкою площадь было выставлено со стартовой ценой 3,537 млн грн, однако в результате торгов стоимость лота выросла до 15,087 млн грн, что в 4,27 раза больше стартовой цены.

В 2019 году Государственная служба геологии и недр планирует выставить спецразрешения и в электронной системе «Прозорро.Продажи». Так, уже 6 марта 2019 года должен состояться конкурс по продажи 10 лицензий с ожидаемыми запасами 90 млрд куб. м газа и 16 млн тонн нефти.

Всего Госгеонедр подготовила 30 участков для реализации через «Прозорро.Продажи».

Таким образом должна пасть последняя коррупционная преграда, которая не давала развиваться отечественной газодобыче.

Возможно, Украина и не избавиться от импортной зависимости в 2020 году, как это предполагалось правительственной программой, однако это обязательно произойдёт уже в обозримом будущем. Все предпосылки для этого созданы.

Сегодня уже Укарина вынуждена импортировать около трети потребляемого газа (импорт топлива в 2018 году составил 10,6 млрд куб. м), что негативно сказывается и на цене для внутреннего потребителя.

Качели цен на бензин и рост коммуналки

Одним из самым ожидаемых событий прошедшего года стало решение правительства о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, до 8550 грн за тысячу кубометров, что потянуло за собой повышение тарифов на отопление, в структуре которых голубое топливо занимает около 86%.

В декабре прошлого года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на тепло для ряда теплогенерирующих предприятий. С 1 января тариф увеличился на 10-24%. К примеру, жители столицы будут платить за тепло на 22% больше.

В то же время непростое для Кабмина решение о повышении цен на газ позволило Украине возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом и договорится о новой программе объемом 3,9 миллиарда долларов.

В конце декабря наша страна получила первый транш в 1,4 миллиарда долларов, однако для получения остальной суммы Украина должна будет выполнить взятые на себя обязательства. В том числе, о приведении цен на газ к импортному паритету, что означает возможное дальнейшее повышение цен на газ в зависимости от изменений стоимости товара на мировых рынках.

А как показали события 2018 года - мировой рынок непредсказуем.

С средины августа до начала октября котировки нефти Brent выросли почти на 20%, до 84,8 долл. за баррель, потянув за собой цены на украинских заправках, которые чуть ли не ежедневно преодолевали психологические отметки, подобравшись в платную к 36 грн за литр на стелах некоторых АЗС.

Прогнозы мировых аналитиков были неутешительны - к концу этого года нефть могла подорожать до 100 долларов за баррель. Как отреагировали бы наши операторы АЗС предположить не сложно.

Однако уже со второй половины октября мировые цены на нефть полетели вниз. Например, котировки нефти Brent к началу 2019 года упали до 53 долл. за баррель, на фоне чего существенно дешевеет и бензин в украинской рознице, правда, несколько медленнее чем дорожал.

В новый год с новым рынком электроэнергии

Начиная с этого года, потребители смогут выбирать поставщика электроэнергии, ориентируясь на качество и цену, которую будет уже регулировать не государство, а рынок.

Соответственно, между энергокомпаниями должна появится конкуренция, которой в Украине никогда не было. Внедрение новой модели рынка разбито на два этапа: для бизнеса она заработает в середине лета 2019 года, а для бытовых потребителей - не ранее 2020 года.

В то же время потребители уже в первые дни нового года почувствуют новации, которые несет новый рынок.

С 1 января 2019 года энергоуслуги клиентам в нашей стране будут оказывать две разные компании - оператор системы распределения и компания-поставщик электроэнергии.

Оператор системы распределения будет осуществлять деятельность исключительно по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей. Компания-поставщик электроэнергии будет заниматься поставкой электроэнергии потребителям, отвечать за начисления платежей и расчеты. Соответственно, у клиентов будут 2 договора - о предоставлении услуг по распределению и о поставке электроэнергии.

При этом стоимость услуг для бытовых потребителей пока не изменится, а поменяется только внешний вид счета, и то только после 1 февраля 2019 года: потребители получат один общий платежный документ с новыми реквизитами. Там будут две отдельные строки: за услуги распределения и за услуги поставки электроэнергии.

Новый рынок должен привнести конкуренцию и рыночные механизмы в одну из основных отраслей страны - энергетику, что может придать дополнительный импульс росту экономики.

Однако такие масштабные перемены непременно натолкнуться на интересы широкого круга лиц, действия, которых могут с легкостью откатить начавшиеся реформы. Риски этого наиболее ощутимы в этом году, который несет нашей стране выборы и сопутствующую неопределённость.

Рекорды возобновляемой энергетики

Уже не первый год пальмовая ветвь по темпам развития в Украине принадлежит возобновляемой энергетике. Только в 2018 году было введено 742,5 МВт новых «зеленых» мощностей, в 2,8 раза больше, чем в рекордном 2017 году.

Таким образом, общая установленная мощность ВИЭ в 2018 году достигла 2117 МВт. Лидером же по вводу в эксплуатацию объектов зеленой энергии в 2018 году стала Херсонская область - 227,2 МВт.

Однако у медали есть и обратная сторона. Сегодня возобновляемая энергетика (без крупных гидроэлектростанций) занимает около 2% в структуре производства электроэнергии в стране, а доля этой электроэнергии в стоимости всего произведенного электричества уже достигает 9%.

Дело в том, что главным механизмом для стимулирования развития альтернативной энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации, и во многом выше, чем в ЕС), утвержденные законом цены на электроэнергию.

Таким образом сегодняшние темпы строительства «зеленой» генерации уже через несколько лет сделали бы украинскую электроэнергию золотой и попросту неподъёмной для отечественной экономики.

Однако ситуация с которой столкнулась Украина не является исключительной. С этой проблемой сталкивались все страны, которые принялись развивать возобновляемую энергетику намного раньше нашей страны.

Многие европейские страны в конечном итоге, по достижении определённой доли возобновляемой генерации в производстве, отказывались от «зеленого» тарифа и переходили на механизм аукционов. По этому пути идет и наша страна.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает переход от «зеленого» тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года.

Предложенный в документе механизм предусматривает участие в аукционах ветровых электростанций (ВЭС) мощностью более 20 МВт, а для других видов возобновляемых источников - более 10 МВт – с 1 января 2020 года.

В 2021 и 2022 годах проекты ВЭС мощностью от 20 МВт и другие производители энергии из возобновляемых источников - от 5 МВт. С 2023 года- проекты ВЭС мощностью от 3 МВт и проекты из других видов источников возобновляемой энергетики мощностью более 1 МВт.

Отличие от текущих условий «зелёного» тарифа, который действует до 2030, в том, что после аукциона поддержка гарантируется в течение 20 лет с даты введения в эксплуатацию.

Таким образом Украина не планирует отказываться от развития «зеленой» энергетики и от своих международных обязательств, а движется в этом направлении в ногу со всем цивилизованным миром, хоть и с небольшим опозданием.

В 2019 году наша страна продолжит борьбу за энергонезависимость наращивая собственную добычу газа, попутно наказывая Россию в международных судах за ее многолетнее «братское» отношение к нашей стране. В 2019 году борьба за справедливость продолжиться и в конечном счете северный сосед будет вынужден ответить за свои вероломные действия. Пока только финансово.

Игорь Орел