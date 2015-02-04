Украина и Словакия 6 февраля в Киеве проведут переговоры об увеличении поставок газа из ЕС

Украина и Словакия проведут переговоры, в том числе по газовой тематике, на уровне премьер-министров двух стран в пятницу, 6 февраля, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«В пятницу в Украину прибывает премьер-министр Словакии Фицо. Я с нашими словацкими друзьями буду проводить переговоры – так как они сейчас являются одним из основных поставщиков газа по реверсному потоку», - сказал Яценюк.

Он отметил, что аналогичные переговоры правительство будет вести и с другими поставщиками. «И словаки, и поляки, и другие страны – ЕС… (будет говорить - УНИАН) об увеличении поставок реверсного газа европейскими путями в Украину – это и дешево, и эффективно», - подчеркнул глава правительства.

Читайте такжеЯценюк поручил летом по максимуму закачать в хранилища дешевый газ из ЕвропыКак сообщал УНИАН, в конце января 2015 года оператор газотранспортной системы Словакии - компания Eustream начала процедуру Open Season, во время которой принимаются заявки на использование дополнительной пропускной способности газопровода "Вояны-Ужгород" в объеме 8,5 млн куб. м газа в сутки, тогда как сейчас среднесуточные поставки газа составляют около 31 млн кубометров.

В начале декабря 2014 года оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» завершил работы по монтажу соединительного трубопровода между магистральными газопроводами «Вояны - Ужгород» и «Союз» для повышения производительности и гибкости словацкого маршрута поставок «голубого топлива» в Украину.