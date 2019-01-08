В "Нафтогазе" назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Для успешного сохранения транзита газа, "Нафтогаз" сможет провести анбандлинг (разделение компаний) до конца 2019 года.

Для того, чтобы сохранить транзит газа через территорию Украины, который находится под угрозой из-за строительства Россией обходных газопроводов, необходимо мотивировать потребителей в Европе сотрудничать с Украиной.

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Об этом заявила глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд в интервью одному из телеканалов.

"Есть много подтверждений тому, что Россия строит трубопроводы для того, чтобы не транспортировать газ через территорию Украины, и вполне возможно, что через год по истечении срока действия контракта с "Газпромом", газ не будут прокачивать через Украину, а это значительные материальные потери. Необходимо мотивировать потребителей в Европе сотрудничать с Украиной. Если это делать, то сохранение транзита будет более вероятным и это важно не только для Украины, но и для европейских потребителей", - подчеркнула Споттисвуд.

При этом она отметила, что это серьезный вызов и для "Нафтогаза", и для Украины в целом, поскольку дело не только в коммерческом использовании трубопровода и прокачке газа через Украину, здесь замешена политика.

Она также отметила, что для успешного сохранения транзита газа, "Нафтогаз" сможет провести анбандлинг (разделение компаний) до конца 2019 года.

"Конечно, возможно проведение разделения компаний. "Нафтогаз" взял модель анбандлинга у Великобритании. Мы знаем, что нам делать, главное брать и делать, завершить весь процесс нужно до конца следующего года (2019 года - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в 2018 году сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,774 миллиарда кубометров. В частности, за декабрь транзит газа из РФ по территории Украины составил 7,6 миллиарда кубометров, что на 4,4%, меньше, чем за декабрь прошлого года.

Вместе с тем, Россия продолжает активно продвигать строительство трубопроводов в обход Украины. Так, в 2011-2012 годах был запущен газопровод "Северный поток-1", который по дну Балтийского моря соединяет Россию и Германию. В 2020 году ожидается окончание строительства газопровода "Северный поток-2", протяженностью 1220 км, который должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. В процессе строительства также "Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море, ожидаемый запуск в эксплуатацию - конец 2019 года.

Транзит Россией своего газа через обходные маршруты ставит под угрозу получение Украиной доходов от работы ГТС, которые оцениваются в 3 миллиарда долларов в год.

Также сообщалось, что 22 ноября 2017 года Кабинет министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

22 декабря на должность главы совета была избрана британка Клэр Споттисвуд, которая имеет большой опыт работы в газовом секторе, работала председателем регуляторного органа Великобритании по вопросам газоснабжения (Ofgas) в течение 1993-1998 годов. В этот период происходило разделение компании British Gas и либерализация рынка газа в Великобритании.

В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". В это же время менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".

Справка УНИАН. Газотранспортная система (ГТС) Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. ГТС "Укртрансгаза" состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,93 тысячи километров.

Пропускная способность газотранспортной системы на входе 304 миллиарда кубометров в год, на выходе 145,8 миллиарда кубометров в год