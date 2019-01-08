Суд арестовал корпоративные права скандальной компании "Аркона Газ-Энергия", которую связывают с президентом Порошенко

НАБУ считает, что Госслужба геологии и недр помогла предприятию занизить размер платежей в бюджет за выдачу спецразрешения на добычу полезных ископаемых.

Соломенский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и арестовал корпоративные права компании «Аркона Газ-Энергия».

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Об этом говорится в определении судьи Соломенского суда от 26 декабря 2018 года.

Обоснованием ходатайства стало то, что во время досудебного расследования было установлено, что должностные лица Государственной службы геологии и недр Украины, нарушив требования Порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами и других нормативно-правовых актов, выдали ООО «Аркона Газ-Энергия» специальное разрешение на пользование недрами (геологическое изучение нефтегазоносных недр, в том числе опытно-промышленная разработка с последующей добычей нефти, газа) от 18.05.2017 № 4830 (Свистунковско-Червонолуцкого месторождения, расположенного в Полтавской области).

Детектив в ходатайстве отметил, что за предоставление указанного специального разрешения ООО «Аркона Газ-Энергия» уплатило в государственный бюджет сбор в размере 3 млн 863,3 тыс. грн, тогда как результаты геолого-экономической оценки запасов углеводородов Червонолуцкого месторождения говорят о том, что сбор должен превысить указанную выше сумму более чем в 10 раз.

«Детектив указывает, что у органа предварительного расследования есть основания полагать, что должностные лица Государственной службы геологии и недр Украины, действуя по предварительному сговору с другими должностными лицами, при пособничестве должностных лиц ООО «Аркона Газ-Энергия», злоупотребляя своим служебным положением, умышленно совершили действия, направленные на занижение размера официальных платежей в бюджет за выдачу специального разрешения на добычу полезных ископаемых, чем повлекли тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам», - сказано в определении суда.

Справка УНИАН. Госгеонедр в 2017 году без проведения конкурса выдала разрешение на добычу нефти и газа на одном из крупнейших месторождений Полтавской области частной компании «Аркона Газ-Энергия». Журналисты "Радио "Свобода" в ходе расследования выяснили, что учредители компании связаны с окружением нынешнего президента Украины Петра Порошенко. В частности, журналисты доказали связь собственников "Аркона Газ-Энергия" с действующим членом Высшего совета правосудия Алексеем Маловацким, который до назначения был юристом партии "БПП" и связан с командой президента.