Украина пообещала МВФ с мая повысить цены на газ на 15%

Фонд предполагает, что следующий этап в укреплении газового сектора – полное соответствие цен рыночным с 1 января 2020 года.

Украина взяла на себя обязательства повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а также с 2020 года приравнять цены к рыночным. Такое условие содержится в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом.

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"В качестве первого шага к либерализации тарифов на газ правительство приняло решение о повышении оптовой цены на газ для бытового использования на 26 процентов, вступившее в силу с 1 ноября 2018 года, и еще на 15 процентов - с 1 мая 2019 года", - говорится в программе.

МВФ также предполагает, что следующий этап в укреплении газового сектора – полное соответствие цен рыночным с 1 января 2020 года.

Международный валютный фонд официально обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике по новой 14-месячной программе stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов, одобренной Советом МВФ 18 декабря.

Как сообщал УНИАН, для старта новой программы с МВФ требовалось выполнение двух условий – утверждение сбалансированного госбюджета на следующий год и реформа в энергетическом секторе, в частности, повышение тарифов на газ для населения до рыночного уровня.

Также сообщалось, что 19 октября Кабинет министров повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября – до 8550 гривень за тысячу кубометров.