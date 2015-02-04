Американская Holtec поставит “Энергоатому” оборудование для хранилища отработавшего ядерного топлива

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, 29 января заключила договор с американской компании Holtec International на поставку до конца 2020 года оборудования для Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне.

Как говорится в сообщении «Энергоатома», опубликованном на сайте «Государственные закупки», за оборудование и технологии обращения с отработавшим ядерным топливом компании Holtec будет уплачено 300 млн долл.

Согласно сообщению, американская компания поставит 81 контейнер МЦК-31, 13 контейнеров МЦК-85, один контейнер HI-TRAC, пять контейнеров HI-STAR, пять железнодорожных платформ для HI-STAR, 94 контейнера HI-STORM, по одному комплекту вспомогательного и технологического оборудования.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2014 года Кабинет министров Украины принял решение выделить земельный участок под строительство ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Проектные работы по пусковому комплексу должны быть завершены к концу 2017 года. Основным исполнителем работ выбрана американская компания Holtec, а предположительный объем финансирования работ составит 3,7 млрд грн.

Читайте также"Энергоатом" рассчитывает на поставки американского оборудования для ЦХОЯТ до 2020 годаСправка УНИАН. Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за смены политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

В марте 2012 года «Энергоатом» прогнозировал введение первой очереди ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2015 году.

Общая емкость хранилища составляет 16529 отработанных тепловыделяющих сборок реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.