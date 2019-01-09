Украина в декабре покупала импортный газ по 329 долларов

В ноябре средняя цена импортного газа составляла 339,21 долл. за 1 тыс. куб. м.

Средняя цена импортного природного газа в декабре 2018 года составила 329 долл., за 1 тыс. куб. м, что на 3% меньше, чем в ноябре 2018 года, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Читайте такжеВ украинских хранилищах осталось более 13 миллиардов кубов газа

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 декабря 2018 года, которая составляет 9062,3 грн, или 329,04 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года средняя цена импортного газа превысила 300 долл. за 1 тыс. куб. м.