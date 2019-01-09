У облэнерго нет возможности злоупотреблять монопольным положением - инвестаналитики

Облэнерго являются естественными монополиями и не могут злоупотреблять монопольным положением.

Такое мнение высказали Александр Паращий, руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital, и Дмитрий Чурин, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Eavex Capital.

По словам экспертов, деятельность компаний по распределению электроэнергии была и будет полностью контролируемой и регулируемой, соответственно, у собственника нет возможности устанавливать тарифы и ими злоупотреблять. «Это уже по законодательству есть природные монополии. Соответственно, к ним пристальное внимание регулятора, со стороны комиссии по регулированию электроэнергии. Здесь не действует именно монопольное законодательство в аспекте, что это единственный поставщик области», - заявил Дмитрий Чурин.

Александр Паращий также подчеркнул, что в процессе андбандлинга конкурентная деятельность по поставке электроэнергии полностью отделена от деятельности по ее распределению. « Мы знаем, что раньше все облэнерго занимались и распределением электроэнергии, и ее поставкой конечному потребителю. Сейчас продавать электроэнергию им (облэнерго, - ред.) запрещено. Потому что продажа электроэнергии – это не монопольный бизнес, это конкурентный бизнес. И поэтому у облэнерго нет возможности каким-то образом злоупотреблять монопольными положением».

Напомним, 4 января "ДТЭК" заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго". Договора заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов.