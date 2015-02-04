В Еврокомиссии не видят экономической основы в решении России о транзите газа через Турцию

Вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович убежден, что решение о перенаправлении транзита российского газа из Украины в Турцию не имеет под собой экономического обоснования, и отмечает, что Украина модернизирует свою газотранспортную систему.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции.

"Когда мы обсуждали этот вопрос в Москве, аргумент, который я слышал, был о том, чтобы обойти Украину. Они аргументировали это тем, что ранее Украина была причиной разного рода приостановок поставок газа и что необходимы большие инвестиции для реновации газотранспортной системы. Я с этим не согласился", - рассказал Шефчович.

Он подчеркнул, что Украина хорошо знает о необходимости реформ в секторе энергетики, а также о необходимости реструктуризации и модернизации "Нафтогаза". "Я также говорил, что через этот канал (через Украину) поставляется более чем 100 млн кубических метров газа из России в центральную и восточную Европу. Более того, я говорил, что ЕС и международные финансовые институты помогут Украине модернизировать ее энергетические системы, обновить газотранспортную систему, и произойдут коренные изменения. Это был обмен аргументами, и эта дискуссия продолжится", - уверен вице-президент ЕК.

Шефчович также выразил недоумение в связи с тем, что такая компания, как "Газпром", делает объявления через пресс-конференции. "Так произошло, когда они объявили об отказе от «Южного потока», так же произошло и с объявлением о Турции", - напомнил вице-президент.

Он также отметил, что интересовался тем, как этот проект может быть воплощен технически и как это будет отвечать долгосрочным контрактам, которые имеют многие европейские компании с «Газпромом».

"Есть очень четкая статья о месте доставки газа для большинства из них, и у меня есть сомнения, что это - граница Турции с Грецией", - добавил Шефчович.

Читайте такжеВ «Газпроме» заявили, что решение о транзите в обход Украины принимал ПутинКроме того, вице-президент ЕК интересовался и экономическими возможностями этого решения. "Я сказал, что это не сработает. Я не вижу, что это может быть окончательным решением, и я думаю, что мы вернемся к дискуссии о том, каким может быть экономическое решение этого проекта", - уверен он.

Как сообщал УНИАН, 14 января Шефчович по результатам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил, что "Газпром" намерен перенаправить транзит газа в страны ЕС из Украины в Турции с помощью нового газопровода, который планируется построить вместо «Южного потока».

15 января глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев назвал блефом это заявление «Газпрома».

«Принуждение европейских стран к закупкам российского газа на границе Турция - Греция вместо использования существующей инфраструктуры Украины - это отказ от прекрасно функционирующей и надежной системы в пользу многомиллиардных затрат на новую структуру, которые в конечном счете лягут на домохозяйства и предприятия Европы. Также это несет значительные технические риски, не предлагая каких-либо преимуществ: то же самое количество газа (которое поступает европейским потребителям через Украину) будет передано, только через разные каналы. Таким образом, это лишь политический блеф», - сказал Коболев.

В «Нафтогазе» напомнили, что компания обеспечивает бесперебойный транзит российского газа в Евросоюз, несмотря на военную агрессию России на Донбассе.