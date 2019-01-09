В Еврокомиссии назвали дату газовых переговоров в формате Украина-ЕС-Россия

Это будет второй раунд переговоров с Украиной и Россией, первый состоялся 17 июля 2018 года в Берлине.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявляет, что очередной раунд трехсторонних переговоров с Россией и Украиной о долгосрочном транзите российского газа в ЕС через Украину на коммерческой основе состоится 21 января 2019 года в Брюсселе.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Об этом он написал в Twitter.

"Я рад сообщить, что второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа в Европу состоится 21 января в Брюсселе", - написал Шефчович.

Он также отметил, что заседание будет основано на прогрессе, достигнутом в ходе предыдущих политических и экспертных раундов.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2018 года в Берлине прошел первый раунд трехсторонних переговоров. Украинскую делегацию на переговорах представляли министр иностранных дел Павел Климкин, российскую - министр энергетики Александр Новак.

После этого Марош Шефчович заявил, что новый договор о транзите природного газа через территорию Украины, который будет подписан после 2019 года, должен соответствовать европейскому законодательству. Во время переговоров рассматривался фундаментальный вопрос - будет ли с 1 января 2020 года соглашение о долгосрочном транзите российского газа в ЕС через Украину на коммерческой основе.

Действующий транзитный контракт Украины с "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский газовый монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

В конце февраля 2018 года "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Также российская компания должна поставить в Украину в 2018-2019 годах 10 миллиардов кубометров газа по ценам, равным стоимости газа на газовых хабах в Германии.

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта 2018 года "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

"Газпром" инициировал в Стокгольмском арбитраже новое производство против "Нафтогаза" с целью расторгнуть действующие договоры.