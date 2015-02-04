Должностных лиц "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" обвиняют в нанесении ущерба на 400 млн гривень

Генеральная прокуратура Украины начала расследование в отношении должностных лиц госкомпаний НАК "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз", которых обвиняют в нанесении ущерба государству на сумму 400 млн грн, сообщает пресс служба ГПУ.

«Установлено, что должностные лица НАК «Нафтогаз Украины» и некоторых управлений магистральных газопроводов «Укртрансгаза» осуществили растрату государственных средств компаний путем их перечисления на банковские счета фиктивных фирм, чем нанесли ущерб государственным предприятиям на сумму более 400 млн грн», - заявили в Генпрокуратуре.

Согласно сообщению, расследование начало Управление надзора в уголовном производстве в сфере транспорта Генпрокуратуры по статьям «фиктивное предпринимательство», «присвоение и растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Читайте такжеБывшему руководителю "Укрспецэкспорта" объявили подозрение в растратеСправка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».