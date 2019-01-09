Россия пытается вывозить уголь из ОРДЛО в Турцию и некоторые европейские страны – Климкин

Глава МИД заявил, что сейчас проверяется происхождение угля, который перевозило затонувшее у берегов Турции судно с украинцами на борту.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Россия пытается вывозить уголь из оккупированного Донбасса в Турцию и некоторые европейские страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время открытия выставки копий старинных карт Украины.

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В частности, его спросили о происхождении угля, который перевозило грузовое судно Volgo Balt с украинским экипажем, затонувшее у берегов Турции.

"Относительно происхождения угля - мы это проверяем. Мы знаем о российских попытках смешивать уголь с оккупированных территорий и российский, и его вывозить, причем не только в Турцию", - отметил Климкин.

"Мы работаем с нашими партнерами, чтобы провести соответствующее расследование, и не только в отношении этого, а также с некоторыми другими странами. У нас есть обоснованные подозрения, что были попытки вывозить этот уголь не только в Турцию. Это для нас очень принципиальный вопрос", - подчеркнул министр.

"Я, кстати, разговаривал с нашими партнерами из Европейского Союза, поскольку у нас есть также информация, что были российские попытки вывозить такой смешанный уголь и в некоторые европейские страны", - отметил Климкин.

Кроме того, по словам главы МИД, украинское посольство вместе с турецкими партнерами пытается оказывать всю возможную помощь спасенным украинцам-морякам.

"Возвращение зависит от их состояния. Это произойдет в ближайшее время. Там новости очень хорошие, чего, к сожалению, не могу сказать о тех наших гражданах, которые погибли", - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, утром 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt под флагом Панамы.

По данным украинского МИД, из 13 членов экипажа судна 11 - граждане Украины. В результате аварии погибли четверо украинцев, остальные члены экипажа госпитализированы в больницы города Самсун.

Пострадавших украинских моряков выпишут из больницы в четверг, 10 января. Спасатели достали из воды тела трех погибших украинцев.