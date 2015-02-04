Еврокомиссия объявила о начале работы Энергетического союза

17:19, 04 февраля 2015
Энергетика
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В следующие три недели Еврокомиссия будет работать над детальным планом действий с конкретными предложениями для того, чтобы сделать ЭС реальностью.

REUTERS

Европейская комиссия начала работу Энергетического союза (ЭС), рамочная стратегия которого будет принята 25 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал сегодня в Брюсселе вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович по завершении заседания Комиссии.

«Энергетический союз не останавливается на границе, мы должны позаботиться также о наших соседях, которые работают с нами в рамках ЭС. В следующие три недели мы будем работать над детальным текстом, планом действий с конкретными предложениями для того, чтобы сделать ЭС реальностью. Нам нужен Энергетический союз с сильным внутренним рынком», - заявил он.

Читайте такжеВ Еврокомиссии не видят экономической основы в решении России о транзите газа через ТурциюШефчович констатировал, что, «к сожалению, у нас еще существует 28 национальных энергетических систем, которые дорого нам обходятся».

«Мы должны избавиться от административных и технических барьеров, чтобы мы выиграли от ЭС и внутреннего рынка ЭС. Нам это также нужно, потому что мы видели в прошлом, как решение, которое было принято на национальном уровне, негативно повлияло на соседей. Очень часто они принимались без консультаций, предупреждения, что приводило к очень сложным ситуациям в ЭС», - объяснил он необходимость Энергетического союза.

Рамочная стратегия ЭС должна быть принята 25 февраля, подчеркнул Шефчович.

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