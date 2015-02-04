Еврокомиссия объявила о начале работы Энергетического союза

Европейская комиссия начала работу Энергетического союза (ЭС), рамочная стратегия которого будет принята 25 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал сегодня в Брюсселе вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович по завершении заседания Комиссии.

«Энергетический союз не останавливается на границе, мы должны позаботиться также о наших соседях, которые работают с нами в рамках ЭС. В следующие три недели мы будем работать над детальным текстом, планом действий с конкретными предложениями для того, чтобы сделать ЭС реальностью. Нам нужен Энергетический союз с сильным внутренним рынком», - заявил он.

Читайте такжеВ Еврокомиссии не видят экономической основы в решении России о транзите газа через ТурциюШефчович констатировал, что, «к сожалению, у нас еще существует 28 национальных энергетических систем, которые дорого нам обходятся».

«Мы должны избавиться от административных и технических барьеров, чтобы мы выиграли от ЭС и внутреннего рынка ЭС. Нам это также нужно, потому что мы видели в прошлом, как решение, которое было принято на национальном уровне, негативно повлияло на соседей. Очень часто они принимались без консультаций, предупреждения, что приводило к очень сложным ситуациям в ЭС», - объяснил он необходимость Энергетического союза.

Рамочная стратегия ЭС должна быть принята 25 февраля, подчеркнул Шефчович.