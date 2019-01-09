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Morgan Stanley резко снизил прогноз цен на нефть

17:14, 09 января 2019
Энергетика
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Эксперты снизили прогноз цен на нефть в текущем году / фото flickr.com, jgmorard

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Об этом сообщает Росбалт.

"Исходя из новых оценок аналитиков американского банка, в I квартале 2019 года нефть сорта Brent будет в среднем стоить 58 долларов за баррель против ранее предполагавшихся 65 долларов за баррель. Прогнозы на последующие кварталы были ухудшены на 7,5 доллара - до 60 долларов за баррель в апреле - июне, 62,5 доллара июле - сентябре и 65 долларов за баррель в IV квартале текущего года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сегодня цены на "черное золото" уверенно повышаются, при этом стоимость мартовского фьючерса на нефть сорта Brent поднялась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне на 2,2% до 60,01 доллара за баррель, поднявшись выше $60 впервые с 17 декабря 2018 года.

"США и Китай оценивают торговые переговоры между двумя странами позитивно, что "дает инвесторам надежду на заключение сделки". Это, в свою очередь, "подогревает интерес к риску в целом и одновременно способствует снижению опасений по поводу снижения мирового спроса на нефть из-за экономических последствий торговой войны между двумя крупнейшими в мире экономиками", - подчеркивает издание.

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Теги: #нефть добыча цены#МЭА прогноз нефть