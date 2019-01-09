Коболев ожидает скорого решения европейских судов по активам "Газпрома"

Имущество "Газпрома" арестовано в трех ключевых юрисдикциях: Великобритания, Нидерланды и Швейцария.

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ожидает скорого решения европейских судов о принудительной продаже активов "Газпрома" в счет погашения долга перед украинской компанией в размере 2,7 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы ожидаем слушаний о принудительной продаже имущества. Мы арестовали имущество в трех ключевых юрисдикциях: Великобритания, Нидерланды и Швейцария. Слушания в этих юрисдикциях будут в ближайшее время, и я ожидаю, что после этого начнется принудительная продажа (активов "Газпрома" - УНИАН), и я ожидаю, что после этого мы сможем получить средства", - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах. Процессы по аресту активов "Газпрома" проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Каждый день просрочки платежа в пользу "Нафтогаза" приводит к начислению пени "Газпрому" в размере 0,5 миллиона долларов, и по состоянию на конец ноября общая сумма долга достигла 2,7 миллиарда долларов.