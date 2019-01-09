В "Нафтогазе" назвали условие отказа от нового иска против "Газпрома"

Новый иск был подан в Стокгольмский арбитраж летом 2018 года.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" готова пересмотреть или отказаться от нового иска против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов в Стокгольмском арбитраже, если российская компания согласится на заключение долгосрочного транзитного контракта.

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Об этом глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Нафтогаз" подал в суд новый иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов. Главное основание этого иска – потеря стоимости нашей ГТС из-за того, что "Газпром" построит обходные потоки и не выполнит свои обязательства перед "Нафтогазом". Фактически, мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты - УНИАН) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если вы хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть его, или изменить его", - сказал Коболев.

"Мы коммуницировали этот месседж Европейской комиссии и нас услышали. Мы готовы этот вопрос, если нам акционер согласует, положить на стол переговоров с «Газпромом». Цель простая – сохранение транзита по территории Украины", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, летом 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с "Газпромом".

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивал свои денежные требования в около 12 миллиардов долларов.