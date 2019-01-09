"Нафтогаз" ожидает ухудшения финрезультатов из-за долгов газсбытов

Задолженность облгазов и газсбытов перед "Нафтогазом" приблизительно равна траншу от МВФ.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в 2018 году ожидает худших финансовых результатов по сравнению с 2017 годом из-за больших долгов перед компанией, особенно со стороны газсбытов и облгазов, большая часть из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

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Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"С точки зрения прибыли 2018 год хуже, чем 2017-й. Прибыль будет меньше из-за долгов перед нами, долгов тех же газсбытов", - сказал он.

По словам Коболева, согласно стандартам аудита, компания вынуждена относить такие долги к сомнительной задолженности.

"Если компания должна нам миллиард долларов, то позиция аудитора очень простая: вы должны рассчитывать, что не получите 90% этой задолженности. Именно из-за этой ситуации прибыль компании гораздо меньше", - подчеркнул он.

Глава нацкомпании также отметил, что задолженность облгазов и газсбытов перед "Нафтогазом" приблизительно равна сумме транша от Международного валютного фонда.

"Если посмотреть с другой стороны: повышение тарифов, транш от МВФ на сумму около 2 миллиардов долларов – это важно, но те же деньги "Нафтогаз" мог бы собрать с газсбытов и облгазов и перечислить в госбюджет", - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" в 2017 году получил 39,4 миллиарда гривень чистой прибыли, что в 2,2 раза больше показателя за 2016 год. Такой показатель был абсолютным рекордом за двадцатилетнюю историю.

Коболев неоднократно заявлял, что компании, поставляющие газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, задолжали "Нафтогазу Украины" 2 миллиарда долларов за природный газ.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.