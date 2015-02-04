Государственная компания «Укрэнерго» в 2014 году снизила доход до 3,1 млрд гривень

Доход Национальной энергетической компании «Укрэнерго» от передачи электроэнергии в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом на 7,3% – до 3,080 млрд грн, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, фактические объемы передачи электроэнергии по магистральным сетям за 2014 год сократились на 2% по сравнению с 2013 годом - до 129,8 млрд кВт/ч.

Объем капитальных инвестиций в развитие магистральных сетей составил 2,119 млрд грн. (без НДС), что на 14,6% больше, чем за 2013 год.

Читайте такжеУкраина в 2014 году экспортировала электроэнергии на $487 млнСправка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

Доход «Укрэнерго» от передачи электроэнергии в 2013 году сократился на 2,3% – до 3,322 млрд грн по сравнению с 3,4 млрд грн за 2012 год.