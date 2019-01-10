В "Нафтогазе" рассказали, как узнать реальное количество получателей субсидий

Настоящее количество субсидиантов покажет только полная монетизация субсидий, поскольку до 90% облгазов могут иметь в абонентской базе фиктивные адреса.

Полная монетизация субсидий даст возможность провести верификацию, которая позволит отследить реальное количество фактических получателей субсидий, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов.

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"Именно дав деньги потребителям, мы сможем четко отследить, какие счета являются фиктивными, то есть выявить, какие абоненты не существуют, ведь деньги воруются именно через несуществующих абонентов", - сказал Коболев.

По его словам, верификация (проверка) счетов потребителей, получающих субсидии, позволит увидеть реальную ситуацию с субсидированием.

"Вся проблема монетизации субсидий крутится вокруг простого слова "верификация" - какие счета субсидиантов являются реальными, а какие фиктивными. Если это сделать, то мы увидим очень интересную картину, когда реальных людей меньше, чем количество тех, кому начислялись субсидии последние 2-3 года", - отметил Коболев.

По мнению главы "Нафтогаза", процесс верификации может быть завершен только после перевода средств всем реальным потребителям.

"Если деньги не поступают на счет потребителей и ими нельзя свободно распоряжаться, то это не монетизация", - сказал он.

Коболев также отметил, что, по данным компании, абсолютное большинство облгазов имеют в своих реестрах фиктивные адреса.

"Приведу в пример "Кировоградгаз", где после проверки мы выявили достаточное количество фиктивных адресов в абонентской базе. Учитывая украинские реалии, есть вероятность того, что 90% облгазов также имеют фиктивные адреса", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.