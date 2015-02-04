СБУ по заявлению «Энергоатома» открыла уголовные производства в отношении работников ГУБОП

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе ГП НАЭК «Энергоатом», 22 января 2015 года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрированы два уголовных производства по заявлению о преступлении, поданному «Энергоатомом»: по факту разглашения государственной тайны и по факту возможного покушения на диверсию - ст.ст. 15, 113, 328 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеПосредники "Росатома" с помощью АМКУ срывают поставки оборудования на украинские АЭС – «Энергоатом»Решение обратиться в СБУ было принято компанией с целью недопущения незаконной утечки информации с грифом «секретно» во время военной агрессии против Украины.

«Основанием для обращения в суд стали незаконные действия сотрудников ГУБОП МВД Украины, заключающиеся в безосновательном истребовании документов, которые касаются физической защиты объектов атомной энергетики, в том числе и с грифом «секретно». Истребование документов с этим грифом должно происходить по специальной процедуре с соответствующими разрешениями наблюдательных и регулирующих органов, поскольку иначе их необоснованная передача третьим лицам может нанести значительный вред интересам государства», - говориться в сообщении компании.