Украина за год купила нефтепродуктов на $5,5 миллиарда, основные поставщики - Беларусь и Россия

Расходы на импорт нефтепродуктов увеличились на 31%.

Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на 5,540 млрд долл., что на 31% больше, чем в 2017 году, сообщает Государственная фискальная служба.

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При этом в натуральном выражении импорт нефтепродуктов в Украину в прошлом году увеличился на 3% - до 8,062 млн тонн.

Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 2,113 млрд долл. (38,1%), из России – 2,069 млрд долл. (37,3%), из Литвы – 570,5 млн долл. (10,3%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 787,3 млн долл.

Также сообщается, что в 2018 году Украина экспортировала 442,2 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью 249,6 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году импортировала нефтепродуктов на 4,2 млрд долл., что на 27,3% больше, чем в 2016 году.

Большая часть импорта нефтепродуктов приходилась на Беларусь в денежном выражении - 1,828 млрд долл. (43,9%), на втором месте Россия – 1,272 млрд долл. (30,6%), а также Литва – 469,4 млн долл. (11,3%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 588,9 млрд долл.

Также в 2017 году Украина экспортировала 413,1 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью 180,8 млн долл.