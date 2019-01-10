Климкин рассказал о позиции Украины на предстоящих трехсторонних газовых переговорах с Россией

Глава МИД подчеркнул, что будущий транзит российского газа в Европу должен происходить на основе европейских норм и правил.

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о позиции Украины, которую она будет отстаивать в трехсторонних газовых переговорах с Россией относительно будущего транзита газа по территории Украины, которые состоятся 21 января в Брюсселе.

Об этом глава МИД Украины сообщил, находясь с рабочим визитом в Литве.

Так, на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом, которая транслировалась Министерством иностранных дел Литвы в социальной сети Facebook, Климкина спросили о позиции Украины относительно запланированных на 21 января в Брюсселе переговоров по газу в трехстороннем формате с участием Украины, России и Евросоюза.

Глава МИД Украины заявил, что позиция Украины относительно будущего транзита газа через украинскую территорию и относительно европейской энергетической безопасности понятна.

"Мы готовы взять на себя все соответствующие правила ЕС для нашей газовой транзитной системы. Мы считаем, что будущий транзит должен основываться на прозрачных и эффективных правилах ЕС. Это, например, означает, что газ будет покупаться на восточной границе Украины, газовые тарифы будут исчисляться на основе европейской методологии", - отметил Климкин.

Он сказал, что речь идет об условиях, что будущий транзит должен осуществляться на основе европейских норм и правил.

Также глава МИД добавил, что строительство газопровода "Северный поток-2" и сопротивление введению европейских правил и стандартов противоречит европейской энергетической безопасности. Он подчеркнул важность независимости Европы перед Россией.

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"Поэтому мы готовы участвовать в конструктивном диалоге, но он должен базироваться на очень четких условиях, и самые необходимые из этих условий заключаются в распространении европейских правил, чтобы иметь четкую, эффективную и прозрачную предпосылку для будущего транзита. Таким образом, 21 января, когда мы будем говорить в Брюсселе, наша позиция будет основываться полностью на этих простых, но очень важных ценностях", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявляет, что очередной раунд трехсторонних переговоров с Россией и Украиной о долгосрочном транзите российского газа в ЕС через Украину на коммерческой основе состоится 21 января 2019 года в Брюсселе.