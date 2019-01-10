Лукашенко хочет поставлять нефть в Беларусь через страны Балтии

Президент Беларуси призвал не гиперболизировать проблемы, связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового маневра в России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в страну.

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Лукашенко напомнил, что в этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, после чего Беларусь сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России, передает БЕЛТА.

"Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны - с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики", - сказал Лукашенко.

По его словам, для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам. "Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане", - заметил президент.

Также Лукашенко призвал не гиперболизировать проблемы, связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового маневра в России.

Напомним, 5 декабря Александр Лукашенко провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве для решения спорных вопросов. Предметом спора двух стран стали повышение налога на добычу полезных ископаемых, стоимость российской нефти для Беларуси, а также тарифы на российский газ.