Цены на нефть продолжают падать

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,19 до $53,97 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,30 до $48,15. В среду WTI подешевела на 9% после сообщения об очередном росте запасов нефти в США.

На прошлой неделе запасы выросли на 6,33 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации, при прогнозе повышения на 3,47 миллиона баррелей, сообщает Рейтер.

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Цена Brent росла в начале торгов, поскольку центробанк Китая снизил требования к резервам банков, что позволит высвободить не менее 600 миллиардов юаней ($96 миллиардов). Китайский фондовый рынок после этой новости поднялся более чем на 2%.

Нефть начала дорожать с шестилетнего минимума на прошлой неделе, когда стало известно о снижении буровой активности в США.

"Однако добыча на уже действующих скважинах пока сохраняется и способствует еженедельному росту запасов", - написали в отчете аналитики BNP Paribas.

Спрос на нефть предположительно снизится во втором квартале, когда НПЗ начнут весенние профилактические работы.

"Результатом станет спад потребления нефти на НПЗ, который вызовет дальнейший значительный рост запасов", - говорится в отчете BNP Paribas.

На девяти американских НПЗ, чья мощность составляет 10% от общей мощности нефтепереработки в стране, с воскресенья продолжается забастовка, в то время как Royal Dutch Shell ведет переговоры с лидерами профсоюза о зарплате сотрудников предприятий.

В Ливии группа вооруженных людей захватила одно из нефтяных месторождений, убив 12 человек. Аналитики все чаще высказывают сомнения, что входящей в ОПЕК Ливии удастся повысить добычу и экспорт нефти.