Транзит газа в обмен на отмену исков: в "Нафтогазе" рассказали о шантаже со стороны РФ

В "Газпроме обвиняют Украину в "нарушении баланса в отношениях".

Россия требует от украинской стороны отказаться от победы в международном арбитраже относительно контрактов с "Газпромом" в обмен на продление контрактов на транзит газа через Украину.

Об этом 10 января заявил в Facebook сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Он напомнил, что контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" истекает в этом году. Трехсторонние переговоры на политическом уровне состоятся 21 января.

"Пока "Газпром" официально заявляет, что решение арбитража "нарушило баланс в отношениях". То есть украинской стороне нужно отказаться от победы в арбитраже", - написал Витренко.

По его словам, Россия хочет, чтобы плата Украине за транзит была лишь относительно небольшой скидкой от платы за российский газ, который должна покупать Украина. "То есть Украина должна платить России за газ в шесть раз больше, чем Украина получает за транзит. Деньги должны идти из Украины в Россию, а не наоборот. Это и является приемлемым "балансом в отношениях" для России, который они хотят восстановить", - пояснил чиновник.

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Он отметил, что победа в международном суде позволила Украине сэкономить 77 млрд долларов за период 2012-2018 годов.

"Без победы в арбитраже по контракту на поставку газа и контракту на транзит на сегодня мы должны были бы заплатить "Газпрому" более 73 млрд долларов по обязательствам "бери или плати" за 2012-2018 годы и около 4 млрд долларов за газ, поставленный в 2014-2015 годах. Мы должны были бы покупать газ у "Газпрома" по цене выше, чем мы покупаем газ из Европы", - пояснил Витренко.

По словам чиновника, разорванные в международном арбитраже контракты предусматривали, что РФ получала бы на 12 млрд долларов в год больше за газ, чем платила бы за транзит.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал, что компания подала в суд на "Газпром" из-за возможной потери в стоимости украинской газотранспортной системы вследствие строительства Россией обходных потоков. В то же время он заявил, что если "Газпром" подпишет долгосрочный контракт на транспортировку газа Украиной в соответствии с Европейским правом, с гарантиями об оплате, то "Нафтогаз" откажется от иска.