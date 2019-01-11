НКРЭКУ снизила стоимость света для технических целей в многоквартирных домах

Регулятор отменил свое постановление, из-за которого стоимость электроэнергии на технические нужды существенно подорожала.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила стоимость электроэнергии, потребляемой на технические цели в многоквартирных домах и садовых обществах, на уровне цен для населения.

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Об этом на своей странице в Facebook глава регулятора Оксана Кривенко.

"Сегодня на первом заседании урегулировали цены на электроэнергию, потребляемую на технические цели в многоквартирных домах и садовых обществах путем отмены постановления НКРЭКУ от 21 декабря 2018 года № 2010. Для указанных целей будет применен тариф на уровне как для населения", - написала она.

Как сообщалось, 21 декабря НКРЭКУ своим постановлением исключила пункт, согласно которому тарифы на электроэнергию, используемую в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели, были установлены на уровне тарифов для населения, что привело к существенному повышению стоимости такой электроэнергии.

