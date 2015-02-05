НБУ в январе продал «Нафтогазу» около $0,5 млрд из резервов

Национальный банк Украины продолжает оказывать поддержку крупнейшему импортеру НАК «Нафтогаз Украины», и в январе продал ему напрямую из резервов около 0,5 млрд долл., сообщила сегодня журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева.

«Мы продолжаем делать интервенции нашему крупнейшему импортеру НАК «Нафтогаз Украины», - сказала Гонтарева. По ее словам, в прошлом месяце объем продажи валюты «Нафтогазу» напрямую из резервов составил около 0,5 млрд долл.

По ее словам, продажа валюты «Нафтогазу» не должна оказывать давление на валютный рынок. «Мы напрямую продаем валюту из резервов Национального банка. Ни одна копейка этих монетизированных резервов на рынок не планирует выходить», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, закон о госбюджете Украины на 2015 год разрешает украинскому правительству в 2015 году осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа на 31,5 млрд грн для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины».

По состоянию на 4 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 471,149 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 327,774 млрд грн или 70% общего объема.

Золотовалютные резервы НБУ в январе снизились на 14,77% до 6,420 млрд долл. и обновили более чем 11-летний минимум после провала до 6,565 млрд долл. в июле 2003 года.