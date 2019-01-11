"Укрнафта" в 2018 году увеличила в 1,5 раза уплату налогов

В том числе 1,24 миллиарда гривень уплачено в счет погашения просроченного налогового долга.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины "Укрнафта" в 2018 году уплатила налоги на сумму 15,3 миллиарда гривень, что на 45,7% больше, чем за 2017 год, в том числе 1,24 миллиарда гривень - в счет погашения просроченного налогового долга.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В 2018 году "Укрнафта" уплатила в бюджеты всех уровней налогов на сумму 15,3 миллиарда гривень, включая 1,2 миллиарда гривень в счет погашения просроченного налогового долга. Таким образом, сумма налоговых платежей за прошлый год превысила соответствующий показатель 2017 года на 45,7% (10,5 миллиарда гривень), а 2016 года - на 88,9% (8,1 миллиарда гривень), - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году компания в полном объеме выполнила текущие налоговые обязательства, одновременно погашая просроченный налоговый долг на регулярной основе. В целом за отчетный период "Укрнафта" погасила 1,24 миллиарда гривень налогового долга.

В компании напомнили, что по состоянию на 31 декабря 2018 года просроченный налоговый долг "Укрнафты" составил 10,6 миллиарда гривень.

"Этот показатель включает просроченную задолженность самой компании и ее структурных подразделений, а также долг по совместной деятельности, без учета пени и штрафов, начисляемых при погашении долга. Подход "Укрнафты" к учету налогового долга соответствует действующему законодательству и согласуется с рекомендациями независимого внешнего аудитора", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, весной 2015 года "Нафтогаз Украины" опубликовал аудированную компанией Deloitte&Touche отчетность о результатах деятельности в 2012-2013 годах. В ней энергетический госхолдинг впервые признал, что по своему усмотрению использовал принадлежащие "Укрнафте" 10 миллиардов кубометров газа.

Из-за отказа "Нафтогаза Украины" погашать долг перед "Укрнафтой" в размере 50 миллиардов гривень и сорванных в 2014-2015 годах по вине некоторых чиновников Минэнергоугля и менеджеров "Нафтогаза" аукционов по продаже нефти и газа, у "Укрнафты" возник долг перед государством по уплате налогов.

В июле 2015 года акционеры "Укрнафты" избрали новым главой правления компании гражданина Великобритании Марка Роллинса. Новый глава стабилизировал финансовое положение компании, уплатил рекордную сумму дивидендов и обеспечил текущую уплату налогов.

С тех пор "Укрнафта", по данным Государственной фискальной службы, входит в ТОП-5 лидеров по уплате налогов среди всех предприятий Украины.

Вместе с тем Роллинс неоднократно подчеркивал, что "Укрнафта" сможет погасить долги по налогам при условии, что "Нафтогаз Украины" начнет погашать свои долги перед компанией.

Кроме того, правление "Укрнафты" неоднократно предлагало план по финансовому оздоровлению компании путем досудебной санации. Однако "Нафтогаз Украины" и Кабмин отказываются его утверждать и требуют от ГФС описывать имущество компании в счет налогового долга.

В 2016-2017 годах суды Украины по иску "Укрнафты" принимали решения, обязывающие исполнительную службу взыскать с "Нафтогаза" 2 миллиарда кубометров газа, а Фискальную службу – вписать в залог спорный объем газа. Однако осенью 2017 года Верховный суд Украины отменил определения судов низших инстанций относительно списания 2 миллиардов кубометров природного газа в качестве налогового залога и направил дело на новое рассмотрение.

В мае 2018 года, рассматривая иск "Укрнафты" по-новому, Окружной административный суд Киева в рамках действующего законодательства снова обязал ГФС списать в налоговый залог спорные 2 миллиарда кубометров природного газа.

Справка УНИАН. ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Ее доля в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2017 году составила 65,7%, доля в общей добыче газа – 5,3%. На балансе предприятия находится 43 буровых установок, 1936 нефтяных и 168 газовых скважин.

"Укрнафта" владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 акция компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".