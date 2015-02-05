Украина в ближайшее время возобновит реверс газа из Польши

Украина рассчитывает возобновить реверсные поставки газа по маршруту из Польши в тестовом режиме в ближайшее время, сообщил УНИАН директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

«Мы подписали (контракт - УНИАН) на закупку небольшого объема, чтобы протестировать, и теперь операторы готовятся технически к возобновлению (реверса - УНИАН). В какой конкретно день пойдет газ - они сейчас согласовывают режимы, поэтому точно не ясно», - сказал Витренко.

В то же время, он не исключил, что технически прокачку топлива могут начать уже завтра, 6 февраля.

Как сообщал УНИАН, с 15 апреля 2014 года "Нафтогаз" осуществлял импорт газа через польскую территорию по контракту с компанией RWE Supply&Trading. До конца прошлого года Украина импортировала через Польшу около 900 млн кубометров газа, или в среднем 3,5 млн кубометров в сутки. Однако с 1 января реверс газа через Польшу был приостановлен.

Премьер-министр Украины на заседании правительства в среду, 4 февраля, дал поручение Минэнрегоугля и НАК «Нафтогаз Украины» сделать все необходимое для расширения возможностей реверса газа из Европы в Украину с тем, чтобы максимально снизить объем закупок газа у российского газового монополиста «Газпрома».

При этом Яценюк подчеркнул, что цена реверсного газа для нашей страны в летний период составит, по оценкам правительства, 250-300 долларов за тысячу кубометров.

На текущий момент Украина имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из ЕС для снижения газовой зависимости от России - польский, венгерский и словацкий. Наиболее перспективным считается словацкий маршрут. В январе текущего года оператор газотранспортной системы Словакии - компания Eustream начала процедуру Open Season, во время которой принимаются заявки на использование дополнительной пропускной способности газопровода "Вояны-Ужгород" в объеме 8,5 млн куб. м газа в сутки, тогда как сейчас среднесуточные поставки газа составляют около 31 млн кубометров.

Польша также является одной из трех стран Европейского Союза, через которую Украина может прокачивать газ, но пока она обладает самыми низкими техническими возможностями по реверсу - максимум в сутки можно прокачать 4 млн кубометров, в то время как через Словакию и Венгрию 31,5 и 17 млн кубометров соответственно. В этой связи по решению правительства к лету 2015 году Украина и Польша должны согласовать технико-экономическое обоснование строительства газового интерконнектора длиной 110 км и мощностью до 10 млрд кубометров газа в год. Средства на строительство, как ожидается, предоставит Европейский банк реконструкции и развития.

По данным Минэнергоугля, объем импорта газа из России до конца марта составит порядка 4 млрд кубометров. В январе Украина закупила порядка 1 млрд кубометров. В начале февраля «Газпром» сообщил о том, что Украина оплатила еще 715 млн куб. м будущих поставок.