Цена нефти превысила $62 впервые за месяц

Рост почти на 1% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже поднялись выше $62 за баррель впервые с середины декабря.

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Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РБК.

По состоянию на полдень баррель североморской нефти поднялся до $62,09, своего максимального значения она достигла через 14 минут — $62,2. Рост почти на 1% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $62 за баррель 10 декабря 2018 года.

Одновременно с Brent растут и цены на нефть марки WTI. Стоимость барреля североамериканской нефти со сроком поставок в феврале достигла пика в $53,11, рост также на 1%.