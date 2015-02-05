Еврокомиссия резко снизила прогноз цены на нефть

Еврокомиссия понизила на 42% прогноз среднегодовой цены на нефть в 2015 году - до 53 доллара за баррель, и на 34% - в 2016 году, до 61,5 доллара за баррель, говорится в зимнем прогнозе ЕК, передает Прайм.

Предыдущий, осенний прогноз, был опубликован в начале ноября 2014 года.

"После средней цены нефти в 99,7 доллара за баррель в 2014 году, предполагается ее снижение до средней в 53,0 доллара в 2015 году и отскок до 61,5 доллара в 2016 году. Это означает серьезное снижение (прогноза): на 42% в 2015 году и 34% в 2016 году по сравнению с осенним прогнозом", - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, цены на нефть снижаются за счет рекордно высоких запасов сырья в США.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,19 до $53,97 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,30 до $48,15.

В среду WTI подешевела на 9% после сообщения об очередном росте запасов нефти в США.