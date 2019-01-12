Черныш: РФ ежегодно вывозит из ОРДЛО тонны угля на сотни миллионов долларов

Он добавил, что известны и схемы вывоза незаконно добытого угля с части оккупированного Донбасса в порты разных стран.

Россия ежегодно незаконно вывозит из оккупированного Донбасса 2,8 миллиона тонн антрацитового угля, стоимость которого в пересчете составляет 288 млн долларов.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

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"В РФ пытаются найти источники, как поддерживать оккупационные администрации и оккупированные территории. ... Берут украинский уголь, украинский газ на шельфе Черного моря и используют его для поддержки режима оккупации. С оккупированного Донбасса РФ ежегодно незаконно вывозит 2,8 млн.тонн антрацитового угля, его стоимость в пересчете составляет 288 млн долларов ", - заявил Черныш.

Он добавил, что известны и схемы вывоза незаконно добытого угля из части оккупированного Донбасса в порты разных стран.

"Ряд факторов подтверждают, что через порты России вывозится уголь, незаконно добытый и доставленный с оккупированного Донбасса. Например, порт "Азов" Ростовской области, из которого вышло судно с углем, затонувшее у берегов Турции, за последние годы увеличил перевалку угля на 50%. Похожая ситуация и в соседних портах России", - отметил Черныш.