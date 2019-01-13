Немецкие компании получили письма с предупреждением о санкциях США из-за строительства "Северного потока-2"

По мнению посла США в Германии, поддержка проекта подрывает безопасность Украины и Европы.

Посол США в Германии Ричард Гренелл предупредил немецкие компании, что Вашингтон может наложить на них санкции за поддержку строительства газопровода "Северный поток-2".

Текст разосланного компаниям письма опубликовала газета Bild.

"Мы подчеркиваем, что, если компании, которые оказывают поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо [соответствующих проектах], это может повлечь введение санкций", - написал Гренелл.

Он подчеркнул, "если из-за запуска "Северного потока-2" и "Турецкого потока" европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России".

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Гренелл объяснил, что фирмы, которые поддерживают оба проекта, подрывают безопасность Украины и Европы.

По информации газеты, письма, согласованные с властями США, разосланы многим немецким компаниям, которые, в свою очередь, восприняли их как шантаж.

"Письма нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США", - прокомментировал изданию представитель Гренелла.

"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Его протяженность составит более 1200 километров, пропускная способность - 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.