Украина возобновила импорт газа из Венгрии

«Сегодня утром возобновились поставки газа в Украину из Венгрии в объеме 5-6 млн кубометров в сутки», - сказал УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью "Укртрансгаза" Максим Белявский.

При этом он подчеркнул, что в ближайшее время ожидается возобновление поставок природного газа из Польши.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины совместно с Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» должны в летний период закачать в подземные газовые хранилища странымаксимально возможный объем газа по максимально приемлемой для Украины цене, а также сократить насколько возможно импорт газа из Российской Федерации.

В январе текущего года Украина сократила импорт газа на 20% по сравнению с январем 2014 года - до 2 млрд кубометров. Из Европы в январе было импортировано 1,1 млрд кубометров газа. В частности, из Словакии было поставлено 1 млрд кубометров «голубого топлива», а из Венгрии – 0,1 млрд. При этом импорт газа из России составил 0,9 млрд кубометров.

31 января суточный импорт природного газа составлял 63,1 млн куб. м. Больше всего «голубого топлива» поступало из Европы – 42,5 млн куб. м, что составляет 67% от его общего импорта в Украину.

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Справка УНИАН. Украина имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из ЕС для снижения газовой зависимости от России - польский, венгерский и словацкий. Наиболее перспективным считается словацкий маршрут.

Всего в 2014 году из Венгрии Украина импортировала 0,6 млрд кубометров газа.