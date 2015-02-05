Moody`s назвало страны, которым больше всего выгодно падение цен на нефть

Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody`s, пишет ТАСС.

"Пока цены на нефть остаются низкими, прямой эффект на торговые балансы и инфляцию большинства азиатских стран будет позитивным", - считает вице-президент Moody`s Томас Бирн. "Более низкая инфляция и расходы на импорт, в свою очередь, поддержат рост через увеличение покупательной способности, снижение инвестиционных издержек и повышение гибкости монетарной политики", - добавил он.

В частности, низкие цены на нефть привели к реформе топливных субсидий в Малайзии и Индонезии, что поддерживает кредитные профили этих стран, - говорится в материалах Moody`s.

При этом Moody`s понизило свои оценки средней цены на нефть Brent до $55 за баррель в 2015 году и $65 за баррель в 2016 году.

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Ранее Институт международных финансов (IIF) представил доклад, в котором указал, что дешевая нефть ускорит мировой экономический рост примерно на 0,5% в течение следующих двух лет.

Общее влияние дешевой нефти на мировой экономический рост является явно позитивным, отметил главный экономист IIF Чарльз Коллинз. По его словам, эта ситуация может быть как выгодна для одних стран и регионов, так и невыгодна для других, считает эксперт. Наибольшую выгоду из дешевой нефти смогут извлечь нетто-импортеры нефти: страны еврозоны, Япония и США, а также Китай, Индия, Индонезия, Турция и Чили.

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В то же время крупные экспортеры нефти, которые в значительной степени зависят от нефтяной выручки, переживут период более слабых показателей счета текущих операций и ощутят существенное давление на бюджет. Среди таких стран, по мнению IIF, Иран, Ирак, Нигерия, Россия и Венесуэла.