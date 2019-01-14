"Энергоатом" в 2018 году увеличил доход от реализации электроэнергии на 14%

Доля компании в производстве электроэнергии в Украине в прошлом году составила 53%.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в 2018 году увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 14,4% – до 52,68 миллиарда гривень, говорится в отчете компании.

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Согласно документу, расчеты Оптового рынка электроэнергии за отпущенную "Энергоатомом" электроэнергию в 2018 году составили 50,63 млрд грн (96,1%).

Сообщается также, что задолженность госпредприятия "Энергорынок", оператора Оптового рынка электроэнергии Украины, перед "Энергоатомом" по состоянию на 31 декабря 2018 года, с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляла 12,37 миллиарда гривень.

В 2018 году компанией было выработано 84,6 миллиарда кВт-ч электроэнергии. В прошлом году доля "Энергоатома" в объеме производства электроэнергии в Украине составила 53%.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.