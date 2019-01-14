В Германии возмущены давлением посла США из-за "Северного потока-2"

Депутаты Бундестага раскритиковали попытку давления посла США на немецкие компании, которые строят газопровод в обход Украины.

Депутаты Бундестага раскритиковали попытку давления посла США в Германии Ричарда Гренелла на немецкие компании, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

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Об этом сообщает Европейская правда.

"Это неприемлемое одностороннее обострение тона в трансатлантических отношениях", - заявил, в частности, внешнеполитический эксперт фракции блока партий ХДС/ХСС Юрген Хардт.

Он призвал правительство ФРГ выразить протест против таких действий Гренелла. Вместе с тем Хардт признал, что вопросы энергетической безопасности ЕС и его партнеров "требуют обсуждения, даже независимо от "Северного потока - 2". "Но эти дебаты будут вестись без давления извне", - отметил депутат.

Заместитель председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер отреагировал на сообщение о действиях посла США в своем профиле в Twitter: "известно ли мистеру Гренеллу, что времена верховных комиссаров (высшие представители стран-победительниц во Второй мировой войне в Западной Германии в период оккупации. - ред.) в Германии прошли?"

В свою очередь, заместитель председателя фракции Левой партии в Бундестаге Фабио Де Мази призвал вызвать Ричарда Гренелла в МИД Германии. "Американскому послу, очевидно, показалось, что он наместник императора из Вашингтона в ФРГ", - возмутился депутат. По его мнению, "экстерриториальные санкции" против немецких компаний противоречат международному праву.

13 января стало известно, что посол США в Берлине разослал ряду немецких компаний, занятых в проекте газопровода "Северного потока - 2", по электронной почте письма, в которых пригрозил им санкциями.