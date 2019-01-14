Запасы газа в хранилищах с начала отопительного сезона сократились на четверть

По состоянию на 12 января украинские газовые хранилища заполнены на 41%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора (7 ноября 2018 года) сократились на 25,4%, или на 4,37 миллиарда кубометров, - до 12,823 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании "Укртрансгаз".

По состоянию на 12 января запасы газа в ПХГ составляют 12,823 миллиарда кубометров, что на 8% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года (13,947 миллиарда кубометров).

В частности, по данным компании, 12 января из хранилищ было отобрано 94,62 миллиона кубометров газа.

По состоянию на 12 января украинские газовые хранилища заполнены на 41%.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября 2018 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

Украина к началу отопительного сезона 2018-2019 годов накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС.

100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".