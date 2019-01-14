Германия занервничала. США готовят удар по "Северному потоку-2"

Тема российского проекта «Северный поток-2», который лишит Украину статуса транзитера газа, получила новый окрас. США, изначально выступающие категорически против строительства этого газопровода, который загоняет Восточную Европу в зависимость от настроений хозяина Кремля, переходят к практическим действиям. Анонсировав новые санкции против европейских партнеров «Газпрома», Америка перешла в наступление на главного компаньона России – Германию.

Так, посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма немецким компаниям, в которых предупредил, что Вашингтон может наложить на них санкции за поддержку строительства газопровода. «Мы подчеркиваем, что, если компании, которые оказывают поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо соответствующих проектах, то это может повлечь введение санкций», - написал Гренелл, подчеркнув, что «если из-за запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока» европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности – из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России». Посол также отметил, что фирмы, которые поддерживают оба проекта, подрывают безопасность Украины и Европы.

Немецкие компании восприняли письма как шантаж. Не задержался с ответом и немецкий МИД. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас резко ответил на критику Вашингтона в отношении строительства «Северного потока-2».

«Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США. Налагать односторонние санкции на «Северный поток-2» - в любом случае неправильный путь», - заявил Маас, добавив и вовсе абсурдное уточнение – «если вытеснить с участия в проекте немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто будет настаивать на сохранении транзита российского газа через территорию Украины». Маас назвал отношения с Российской Федерацией «главной составляющей европейской восточной политики». «Разрешение конфликтов без России невозможно», - утверждает чиновник.

И это заявление звучит несмотря на то, что Европарламент поддержал законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского Союза распространяются на газопроводы, расположенные за Евросоюза, в том числе и на «Северный поток-2». В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. В принципе, это решение должно было бы заблокировать строительство газопровода, но Германия сделала все возможное, чтобы этого избежать.

Как результат – еще до введения санкций, которые пока задерживаются из-за шатдауна в Америке – 18-го и самого продолжительного бюджетного коллапса из-за строительства стены на границе с Мексикой – диалог США и Германии перешел в открытый конфликт.

Эксперты считают, что удар по «Северному потоку-2» со стороны США, вероятнее всего, будет. Вашингтон настроен как никогда решительно, да и внутри Германии зреет мощное сопротивление проекту. Причем важно то, что удар будет нанесен не по «Газпрому» или его партнерам, а именно по подрядчикам строительства. Без их участия, скорее всего, довести «Северный поток-2» до финиша не удастся, тем более – в ранее намеченный срок.

Время уговоров прошло

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что вероятность введения США санкций против компаний, поддерживающих «Северный поток-2», очень велика. Но достаточно напряженно сейчас работают и немцы с россиянами, которые всеми силами пытаются санкций не допустить.

По его словам, есть два пути введения ограничительных мер. Первый – через администрацию президента США в рамках уже имеющихся у нее полномочий, второй – путем голосования сената. «Оба они непростые. Голосование сената – достаточно длительная процедура: подготовка и согласование текста плюс дополнительные обсуждения, работы должно быть проведено много. А время поджимает. И это понимают американцы. При этом в администрации активно ведется подготовка соответствующих документов, но, к сожалению, гарантировать, что они будут подписаны и имплементированы, пока нельзя», - отметил эксперт.

Он пояснил, что речь идет о санкциях относительно компаний, которые поставляют технологии глубоководной укладки труб. А это – достаточно редкая в мире специфика. «Россия ею не владеет и владеть не будет ближайшие 30 лет. Один из подрядчиков «Северного потока-2», швейцарская компания Allseas, которая сейчас предоставляет несколько судов с трубоукладчиками для проекта, которые ходят под норвежскими и нидерландскими флагами, собираются привлечь еще два судна. Итальянская компания Saipem уже завершила свои работы. Если США введут санкции, то вероятность отказа Allseas от проекта – 99,5%, так как основной бизнес судов компании – не укладка трубопроводов. Все эти корабли – двойного назначения, а основной бизнес компании – работа с глубоководными нефтяными бурильными платформами. Если Allseas попадет в санкционный список, то для организации это – катастрофа, так как большая часть мировых нефтяников не станет с ней работать. Россияне прекрасно понимают, что в случае введения санкций против сотрудничающих с ними компаний, шансов реализовать проект, тем более в срок, нет. Как вариант, можно будет привлечь китайских подрядчиков, но вероятность мала. То есть, если американцы введут санкции, то, как минимум, проект получит большой удар», - сказал Харченко.

Еще один плюс ситуации в пользу Украины эксперт усматривает в том, что сейчас идут жаркие дискуссии среди европейских компаний-участников проекта, и есть понимание, что некоторые из них готовы от отказаться от русских денег. Но – пока не имеют для этого веских оснований, а вот санкции могут стать таким поводом.

Харченко не исключает, что немецкая позиция в целом не изменится. Германия глубоко убеждена в том, что Россия – ее сырьевая колония, и, чтобы Москва не захотела бы сделать, на нее всегда Берлин найдет управу. Учитывать нужно и тот факт, что россияне вкладывают десятки миллионов долларов в пропаганду проекта в Германии, и весьма преуспели на этом поприще.

Резолюцию европарламента Харченко назвал символической: «Теоретически проект мог быть остановлен Европейской комиссией, применением к нему Третьего пакета энергетической Хартии. Тогда геополитический смысл «Северного потока-2» был бы утерян. Но это было заблокировано Германией. Хотя, есть решение Европарламента, Еврокомиссии – процесс замораживания проекта должен быть запущен».

Что касается организации сопротивления проекту со стороны Украины, то Харченко считает, что «Северный поток-2» - один из достаточно редких примеров, когда большая часть политиков, крупные фракции парламента, спикер и президент сплотились и активно работают по дипломатическим каналам, дабы стройку остановить. «И они услышаны теми, кто готов услышать. И сделано все, что только можно было сделать. Сейчас главное – не сдаваться», - уверен Харченко.

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар считает, что истерика в Берлине, которая сейчас началась, подтверждает, что Германия руководствуется постлогикой, то есть, полным отсутствием логики. Яркое тому подтверждение – заявление о том, что если «Северный поток-2» будет заблокирован, то Германия не сможет помочь Украине сохранить транзит газа. «Это – полный абсурд, та как именно новый российский газопровод является прямой угрозой украинскому транзиту. Вопрос для США в данном случае не сводится только к тому, сохранится или нет транзит газа через Украину. Америка уже перешла к практическим действиям, период разного рода аргументов и уговоров – чем занималась американская дипломатия с осени 2017 года, после принятия закона против внешнеполитических врагов, подписанного Трампом 2 августа – прошел. Эти полтора года США объясняли немцам, почему проект «Северный поток-2» не просто не нужен Европе, так как он противоречит основам энергетической Хартии, а почему он опасен. Но все переговоры успехом не увенчались. Поэтому, несмотря на шатдаун, американцы начали практическую имплементацию закона. Через посольство США немецким компаниям, поддерживающим проект, уже разосланы письма. Это и есть поворотная точка», - отметил эксперт.

По его мнению, американцы все же действуют слишком деликатно. Санкции должны были быть введены в действие, пока не началась укладка труб, что состоялось в сентябре прошлого года. На сегодня уже уложено более 400 километров из 2,5 тысячи общей протяженности двух ниток «Северного потока». Поэтому можно сказать, что пока США ведут себя мягко.

«Хотя и опоздали, но уже перешли к конкретным действиям, причем – относительно определенных компаний-подрядчиков, которые занимаются сваркой и прокладкой труб. А без их участия ни «Газпром», ни его европейские партнеры не смогут построить трубопровод. Не так много компаний в мире этим занимаются. Не нужно бить по «Газпрому», нужно ударить по подрядчикам. И это – четкие и правильные действия США», - говорит Гончар.

Он также считает, что все, что Украина пыталась сделать по поводу блокирования «Северного потока-2», привлекая внимание к этой теме в Европе и США, она сделала. Но не наших усилий, ни польских – хотя у Варшавы очень принципиальная позиция – оказалось недостаточно, чтобы убедить Германию отказаться от проекта. Да и американские доводы не подействовали.

«Но сейчас ситуация стала нового качества. В самой Германии, где еще погода назад по умолчанию была поддержка этого бизнес-проекта, теперь назревает сопротивление реализации «Северного потока-2», особенно с учетом того, как ведет себя Россия. По сути, проект означает поощрение агрессивной политики РФ. В принципе ЕС должен был ввести санкции против этого проекта и ему это ничего бы не стоило, так как трубопровода же еще нет. Но Германия этого сделать не дала. А США сейчас усмотрели риск для трансатлантического единства: «Северного потока-2» еще нет, а раскол уже есть. Хотя, Германия и Россия заявляют, что трубы укладываются, поэтому, мол, не нужно ломать копья. Но сопротивление, к их удивлению, только растет. Высказывания американского посла в Германии свидетельствуют, что никто не собирается поднимать руки перед российско-германским альянсом, который создался на основе «Северного потока-1» и усиливается на фоне «Северного потока-2», - подытожил Гончар.

Ближайшие недели будут показательными относительно практического применения санкций со стороны США к партнерам «Газпрома» по проекту «Северный поток-2». Америка, скорее всего, от этого не отступит, чтобы сохранить трансатлантическое безопасное пространство, не дать недружественной силе захватить доминирующие позиции, к чему Россия как никогда близко подошла. И, если все получится, то Украина продолжит оставаться главным транзитером газа в Европу, а казна нашей страны не лишится миллиардов долларов прибыли. Поэтому, мы, как никто, ждем удара по «Северному потоку-2». Это посерьезней, чем «джавелины».

Нана Черная