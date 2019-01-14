ДТЭК купил два облэнерго у российской VS Energy за 250 миллионов – эксперт

Также Герус сообщил, что ДТЭК планирует купить еще 5 облэнерго у VS Energy.

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, выкупил у компании VS Energy, принадлежащей российским бизнесменам, акции "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" за 250 миллионов долларов, что существенно превышает стоимость этих компаний на приватизации.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт в сфере энергетики Андрей Герус.

"По моей информации, цена покупки составляет 250 миллионов долларов: 180 миллионов долларов за 94% акций "Киевоблэнерго" и 70 миллионов долларов за 68% "Одессаоблэнерго". В 2013 году VS Energy купили акции "Киевоблэнерго" за 90 миллионов долларов. Сегодня их продают за 180 миллионов долларов. Итак, заработали на этих сделках доходность более 100% (в долларах) за 6 лет. Как видим, это для европейского бизнеса Украина является проблемным рынком, а российские бизнесмены здесь хорошо зарабатывают. 70 млн долл. за 68% «Одессаоблэнерего» это также много, учитывая, что в марте Фонд госимущества выставит госпакет 25% акций этого облэнерго на продажу по цене 5 млн долл. (то есть 68% = 15 миллионов долларов)", - написал эксперт.

"Частные "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" оценены дорого. То есть их акционеры, российские бизнесмены Воеводин (авторитетный лидер лужниковской группы), Гиннер (президент ФК ЦСКА) и Бабаков (депутат Гос. Думы РФ, голосовал за аннексию АР Крым) получат 250 миллионов долларов", - добавил он.

Герус также сообщил, что ДТЭК планирует купить еще 5 облэнерго у VS Energy.

"По моей информации, после закрытия этой сделки готовится еще одна. ДТЭК планирует поглотить еще 5 облэнерго, которые остаются в собственности россиян. Таким образом, под контроль Ахметова перейдут "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", - написал он.

По его словам, эта сделка позволит ДТЭК увеличить свою долю в передаче и сбыте электроэнергии до 57%.

"Сегодня ДТЭК принадлежит 15% всех распределительных электрических сетей (120 тысяч километров), с покупкой еще двух облэнерго в собственности будет 25% всех розничных сетей (208 тысяч километров). А после поглощения остальных 5 облэнерго в собственности будет 42% всех украинских розничных электрических сетей, или 344 тысячи километров. Уже сегодня облэнерго ДТЭК контролирует передачу и сбыт 37% всей электроэнергии. После покупки еще двух облэнерго эта доля вырастает до 48%. А после поглощения еще 5 облэнерго ДТЭК будет контролировать 57% всей передачи и сбыта электроэнергии", - написал он.

Герус отметил, что это беспрецедентная ситуация, когда в собственности одной компании оказывает такое количество сетей, которые являются элементом критической инфраструктуры.

"Это беспрецедентная ситуация, когда один олигарх получает в собственность такое количество сетей, которые являются элементом критической инфраструктуры (газовые сети - в государственной собственности и только в пользовании у облгазов). Образуется "идеальная" монополизированная вертикальная интеграция. И если от монополизации в производстве электроэнергии еще можно спастись импортом электроэнергии, то от монополизации в частных руках электрических сетей так не спасешься", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2019 года ДТЭК объявил о заключении договоров купли-продажи 68,2949% акций "Одессаоблэнерго" и 93,9978% "Киевоблэнерго", подконтрольных собственнику ряда облэнерго - компании VS Energy.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент".

По информации СМИ, группа VS Energy, которая принадлежит российским бизнесменам, контролирует 10 украинских облэнерго: "Киевоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Кировоградоблэнерго" и "Николаевоблэнерго".