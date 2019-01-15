Эксперт назвал основное условие газовой независимости Украины

Эксперт отметил, что газовое самообеспечение Украины должно было состояться в 2020 году, но планы "Стратегии-2020" были сорваны.

Возможность Украины самостоятельно обеспечивать себя газом сейчас зависит только от частных инвесторов. Они должны как можно активнее наращивать собственную добычу.

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Об этом рассказал энергетический эксперт Алексей Дубовский, передает «Обозреватель». Он напомнил, что газовое самообеспечение Украины должно было состояться в 2020 году, но планы "Стратегии-2020" были сорваны.

"Сейчас "Госгеонедра" будет продавать лицензии и разрешения на аукционах ProZorro. Уже выставлены первые лицензии, потом в конце января будут выставлены еще. Соответственно, чем больше зайдет инвесторов и добывающих компаний, тем более пробурят скважин и тем быстрее мы выйдем на самообеспечение", – пояснил Дубовский.

"И если "Укргаздобыча" и другие частные компании будут большими темпами наращивать добычу, то через несколько лет мы действительно можем добиться этого", – подытожил эксперт.