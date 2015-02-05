Демчишин сообщил, сколько электроэнергии Украина купила у России и по какой цене

Украина в январе импортировала около 380 млн кВт/ч электроэнергии из России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«В январе было импортировано приблизительно 380 млн кВт/ч электроэнергии (из России - УНИАН)», - сказал Демчишин.

По его словам, Украина может импортировать из России до 1 млрд кВт/ч электроэнергии, однако в таком объеме импорта сейчас нет необходимости. При этом министр сообщил, что в январе за электроэнергию из России была уплачена меньшая сумма, чем та, которая указана в контракте, поскольку в выходные дни стоимость электроэнергии на 30% дешевле, чем в будни.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

Читайте такжеДемчишин попросил три дня на объяснения по импорту электроэнергии из РоссииПо данным Министерства энергетики РФ, заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».

31 декабря министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что Украина будет импортировать электроэнергию из РФ по 85 коп. за кВт/ч.