Порошенко назвал свою главную цель на ближайшие пять лет

По словам президента, Украина должна стать энергонезависимой в ближайшие пять лет.

Президент Украины Петр Порошенко назвал своей целью на ближайшие пять лет обеспечение энергонезависимости страны, чтобы она перешла на потребление газа собственной добычи.

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Об этом он заявил во время поездки в Волынскую область.

"Моя цель на следующие пять лет – Украину сделать энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом. Нужно прекратить, чтобы кто-то крал этот газ, а потом списывал это на государственный долг", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман поставил перед руководством НАК "Нафтогаз Украины" и компании "Укргазвыдобування" задачу активно наращивать добычу украинского газа, чтобы достичь показателя 20 миллиардов кубометров в год и таким образом обеспечить полную энергонезависимость государства.